Актера из "Универа" арестовали за хранение наркотиков

Мещанский суд Москвы арестовал 27-летнего Дмитрия Бушина, известного в России по ролям в сериалах "Универ" и "Интерны". Его подозревают в хранении наркотиков.
В отношении артиста возбуждено уголовное дело, передает Life.ru. Как писали Dni.Ru, с наркотическими веществами актера задержали у Рижского вокзала.
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