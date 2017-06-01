Актера из "Универа" арестовали за хранение наркотиков

Мещанский суд Москвы арестовал 27-летнего Дмитрия Бушина, известного в России по ролям в сериалах "Универ" и "Интерны". Его подозревают в хранении наркотиков.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело, передает Life.ru. Как писали Dni.Ru, с наркотическими веществами актера задержали у Рижского вокзала.