Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве

Стражи порядка задержали 27-летнего актера Дмитрия Бушина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в личных вещах актера "Универа" и "Интернов" наркотики.

Полицейские задержали актера у Рижского вокзала, передает Life.ru. Во время досмотра у Дмитрия Бушина обнаружили восемь граммов мефедрона – наркотического вещества.

Стражи порядка прибыли вместе с задержанным в его квартиру и провели обыск. Ничего подозрительного по месту жительства Дмитрия Бушина полицейские не обнаружили.

Изъятое у звезды "Универа" наркотическое вещество отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дмитрий Бушин известен по сериалам "Универ" и "Интерны". Он участвовал в массовке, а в одном из них получил эпизодическую роль. Также он снимался в видео– и фоторекламе. "Серьезный в меру, с чувством юмора, ответственный, коммуникабельный, постоянно стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, открытый, исполнительный, думающий!" – написал он о себе в анкете актера.

Случайные встречи не случайны) #криваярожамоя #джеффмонсон #jeffmonson Публикация от Dmitriy (@dmi3riy) Фев 8 2017 в 9:55 PST

Напомним, в апреле 2017 года из окна выпал 35-летний актер "Интернов" Казимир Лиске. В результате экспертизы было установлено, что перед падением артист употреблял марихуану. При этом тяжелых запрещенных веществ в его организме обнаружено не было.