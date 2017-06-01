Названы потери террористов от удара ВКС России

В ночь на 30 мая Воздушно-космические силы нанесли удары по позициям террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство", которые пытались сбежать из сирийского города Ракка. "Потери "ИГИЛ" составили более 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением", – цитирует "Газета.ru" сообщение Министерства обороны.