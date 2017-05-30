Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист

Днем 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился страшный ураган, который унес с собой 15 жизней. Среди погибших оказался и подававший большие надежды 17-летний футболист Валерий Гудков.

Во время урагана спортсмен находился в сквере на улице Угрешская. На юношу упало дерево. Собиравшая сирень женщина заметила Валерия и вызвала спасателей, однако они смогли добраться до парня только через 1,5 часа, передает "Московский комсомолец". К этому времени футболист уже скончался.

По словам друга погибшего, Валерий с детства увлекался футболом. Юноша закончил спортшколу со вторым взрослым разрядом. Имел большие успехи в футболе и хотел играть на профессиональном уровне. Он болел за "Спартак", в этом году праздновал чемпионство.

Также трагически погибли во время ненастья 36-летний стоматолог Екатерина Синельникова и ее 37 летний друг Андрей Темников, пишет "Комсомольская правда". Во время урагана пара находилась в Парке Горького. От упавшего на них дерева мужчина и женщина скончались на месте.

65-летний Николай Котов во время сильного ветра ждал автобус на остановке недалеко от метро "Пражская". В какой-то момент ураган вырвал из асфальта металлическую конструкцию и она придавила мужчину. Он скончался на месте.

Ураган унес жизнь и 20-летнего Павла Самойлова. Во время непогоды молодой человек был на площади Джавахарлала Неру. Найти укрытие он не успел. Родные и друзья до сих пор не могут поверить в то, что Паши больше нет. Они решили, что будут думать, что он просто ушел в очередной поход.





62-летняя Нина Андреева во время бури возвращалась с сестрой домой на Наримановскую улицу. В нескольких метрах от подъезда огромный полувековой тополь упал на женщин. Сестре Нины переломало три ребра, а сама пожилая женщина погибла.

Во время урагана также погиб 28-летний начальник осветительного цеха театра "У Никитских ворот" Станислав Смирнов и его 20-летняя подруга Алина Соловьева. Когда поднялся сильный ветер молодые люди решили спрятаться в беседке на Андреевской набережной. Однако на беседку упало огромное вековое дерево и они скончались.

Напомним, смертельный ураган обрушился на Москву и Подмосковье днем 29 мая. В результате бури 15 человек погибли, еще около сотни пострадали. Шквалистый ветер также повалил более 27 тысяч деревьев в столице, повреждения получили две тысячи машин, а также крыши 243 домов.