Ураган в Москве назвали началом 35-летних морозов

Ураган, который обрушился на Москву 29 мая, назвали признаком наступления холодного цикла продолжительностью в 35 лет. Ученые предупреждают, что земля переходит к новому ледниковому периоду.

"Я сужу об изменениях по опыту работы с изучением вечной мерзлоты, поэтому мы связываем происходящее в мерзлоте с тем, что происходит в атмосфере. Если говорить о бушующих ветрах, которые не только в Москве, но и в Европе, и в Америке, то это говорит о том, что наша планета сейчас переживает некий переходный период от одного состояния к другому", – рассказал академик РАН, научный руководитель кафедры криософии Тюменского государственного университета Владимир Мельников.

По словам ученого, сейчас Земля находится в межледниковом периоде, но скоро он завершится. "Остается около 1 тысячи лет до нового ледникового периода, то есть мы приближаемся к похолоданию", – пояснил академик.

Мельников отметил, что наша планета входит в холодный цикл, который продлится 35 лет. По словам академика, в переходные периоды возможны "некие особенности, резкие изменения". "То, что как раз в Москве случилось, это редкое явление в воздушных потоках", – цитирует ТАСС Владимира Мельникова.

Публикация от Любимая Москва, Мск, Moscow ❤ (@mymsk) Май 29 2017 в 11:21 PDT

Напомним, 29 мая на московский регион обрушился ураган. Шквалистый ветер повалил более 27 тысяч деревьев в столице, повреждения получили две тысячи машин, а также крыши 243 домов. Жертвами разгула стихии стали 16 человек, более 100 человек до сих пор остаются в больницах.