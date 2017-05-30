Собянин пообещал по миллиону рублей семьям жертв урагана в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что семьи погибших во время урагана получат из бюджета столицы компенсацию в размере одного миллиона рублей. По его словам, деньги выплатят и пострадавшим. Решение будет вынесено на заседании правительства 30 мая.
"Конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших", – цитирует градоначальника Life.ru
Собянин назвал это ЧП беспрецедентным. "Ураган пришелся на дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое", – заключил он. По последним данным, жертвами стихии в Москве стали 11 человек, пострадали более 100.
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