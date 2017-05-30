Собянин пообещал по миллиону рублей семьям жертв урагана в Москве

Смертельный ураган в Москве Триумф Звягинцева в Каннах Эксклюзив Дом-2 Главные события столицы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Вторник 30 мая
Лента новостей
09:52
Назван самый угоняемый автомобиль 2017 года
09:46
При крушении самолета с курсантами под Саратовом погиб военный
09:40
Денис Мацуев рассекретил дочь
09:27
Синоптики предупредили о сохранении опасной погоды в Москве
09:26
Из-за танка "Армата" в НАТО снятся кошмары
09:22
Бельгийская принцесса "покалечила" премьер-министра выстрелом из пистолета
09:14
В Самаре экстренно сел пассажирский лайнер
09:05
Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту
08:47
Пение Бузовой сочли издевательством
08:40
Под Саратовом потерпел крушение самолет с курсантами
23:37
Самые соблазнительные платья Канн
22:34
Финалистка "Минуты славы" нашла родную мать спустя 20 лет
22:02
На МЧС набросились с обвинениями после смертельного урагана
21:33
Звезды в шоке от страшных последствий смертельного урагана
21:17
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
21:00
Штормовой ветер надвигается на Санкт-Петербург
20:58
Откровенные наряды Лизы Песковой
20:56
Вице-мэр Красноярска выпал из окна 17-го этажа
20:17
Раскрыт секрет вечно помятого Порошенко
20:02
Актриса из Comedy Woman сбросила 30 кг из-за внуков
19:42
Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата
19:24
Жена убитого музыканта "Любэ" боится за свою жизнь
19:05
"Царь" Путин покорил Макрона
18:47
Путин утвердил обязательный надзор за отсидевшими террористами и педофилами
18:38
Известный нарколог вызвался исцелить Андрея Губина
18:34
Россиянам предложили отправиться в тур по следам ДНК
18:15
Ураган-убийца заблокировал резиденцию Медведева
18:13
Калининград принял региональный финал олимпиады "Умники и умницы"
18:12
Родившую Собчак осудили за разгульную жизнь
18:08
Пресс-конференция Путина и Макрона в Версале. Online
17:59
В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"
17:33
Верник умилил красивым сыном Абрамовича
17:32
Смертельная буря прошла по Москве
17:25
Столичный транспорт встал из-за непогоды
17:07
Кузьмину запретили въезд на Украину
16:59
Почему нельзя мариновать шашлык в кетчупе и майонезе
16:55
Исполнительница хита "Я у твоих ног" оконфузилась на сцене
16:52
Российскому послу в Черногории вручили ноту протеста
16:38
Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль
16:34
Ураганный ветер нарушил работу московского метро
16:27
Непогода остановила аэроэкспресс во Внуково (видео)
16:18
Под Москвой двоих детей придавило упавшими деревьями
16:13
Необузданный шеф-повар удивляет гурманов Москвы
16:13
Необычные процедуры красоты в Москве
16:02
Праймериз "ЕР" дают шанс для активных граждан
16:00
В Москве бушует жуткий ураган (видео)
15:57
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
15:41
Принц Уильям: Эта рана никогда не заживет
15:29
Во Франции началась встреча Путина и Макрона
15:22
Ребенок Казаченко оказался куклой
15:07
Водонаева пошла на жертвы ради сына
15:04
Жуков раскрыл секрет похудения на 24 килограмма
14:57
Дерипаска ответил на ложь о бегстве из России
14:56
Трамп отдал Порошенко на съедение "русскому крокодилу"
14:52
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
14:49
Президент России прибыл во Францию
14:37
Скандал с задержанием ребенка в центре Москвы дошел до Путина
14:35
Беспокойный Киев натравил спецслужбы на "Яндекс"
14:31
Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве
14:02
Российского чемпиона наказали за нарушение правил
13:57
Барбара Брыльска призналась в обмане
13:53
Известный театрал умер на юбилейном банкете
13:48
Москвичи прикоснутся к истории Крыма и Севастополя
13:38
В Екатеринбурге ребенок покалечился на горке
13:27
Профессиональные путешественники получат по 30 тысяч евро
13:24
Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией
13:24
За что понизили Рашкина
13:15
Овсиенко: Хочется повыть, покричать, пожаловаться
13:02
Бузова взяла на себя мужские функции
12:39
Запад шокирован российским "убийцей" Boeing
12:33
Филиппу Янковскому досталось за страсть
12:27
На Урале пьяный иностранец зарезал женщину за отказ знакомиться
12:24
Певец Сергей Жуков сенсационно похудел
12:20
Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве
12:10
Элитный ЖК превратился в смертельный аттракцион
12:02
Из-за отмены рейсов в Домодедово вспыхнул бунт
11:59
Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
11:54
СБУ лишила школьников в Закарпатье автобусов из России
11:46
МакSим отменила концерты из-за болезни
11:44
Лопырева вышла из себя из-за мужчины
11:33
Кирилл резко высказался о разрешении гей-браков
11:33
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
11:11
Бить людей полезно для здоровья
11:09
Овдовевшая Максакова ищет нового мужа
11:00
Киркоров: Я соблазняю Лазарева
10:58
Реформу пенсий заморозили на три года
10:51
Сценариста "Физрука" увезли в больницу с приступом
10:45
Цискаридзе удивил изменениями во внешности
10:44
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:41
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
10:41
В мэрию Москвы подана заявка на проведение акции 12 июня
10:33
Курс доллара показал рост на открытии торгов
10:31
Удобство и комфорт: какой будет Москва после реновации
10:27
Канадские рабочие подложили Абрамовичу свинью на 400 млн
10:20
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"
10:14
В столичном отеле умерли двое граждан Северной Кореи
10:06
В парках Москвы бесплатно покажут кино
09:51
Светлана Лобода провалилась в Одессе
09:49
Фастфуд назван пищей для умников
09:36
В Латвии требуют наказать депутата за сравнение русских со вшами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве
Происшествия

Собянин пообещал по миллиону рублей семьям жертв урагана в Москве

Продолжение: Сколько жизней унес страшный ураган в Москве
прочитано 10047 раз

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что семьи погибших во время урагана получат из бюджета столицы компенсацию в размере одного миллиона рублей. По его словам, деньги выплатят и пострадавшим. Решение будет вынесено на заседании правительства 30 мая.

"Конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей. Я соболезную семьям погибших и пострадавших", – цитирует градоначальника Life.ru 

Собянин назвал это ЧП беспрецедентным. "Ураган пришелся на дневное время, поэтому количество пострадавших такое большое", – заключил он. По последним данным, жертвами стихии в Москве стали 11 человек, пострадали более 100. 

30 мая 2017, 06:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смертельная буря прошла по Москве

567

комментарии

Политика

Раскрыт секрет вечно помятого Порошенко
"Царь" Путин покорил Макрона
Трамп отдал Порошенко на съедение "русскому крокодилу"
Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией

Шоу-бизнес

Денис Мацуев рассекретил дочь
Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту
Пение Бузовой сочли издевательством
Звезда "Папиных дочек" о пластике: Я уже вся сделанная

Проишествия

На Москву надвигается вторая волна смертельного урагана
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
Скончалась старейшая актриса в России

Lifestyle

В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"
Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"
Шоу-бизнес

Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева

Родитель покойной певицы не сдержал эмоций
Шоу-бизнес

Откровенные наряды Лизы Песковой

19-летняя дочь пресс-секретаря президента покорила Канны
Происшествия

На Москву надвигается вторая волна смертельного урагана

Предположительно, он обрушится на столицу в течение вечера и ночи
Происшествия

В Мексике забитого до полусмерти россиянина бросили за решетку

Алексею Макееву предъявлено обвинение в предумышленном убийстве

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
Филиппу Янковскому досталось за страсть

Спорт

18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду

Регионы

Известный театрал умер на юбилейном банкете
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
Мужчина с горящей головой напугал влюбленных (видео)
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru