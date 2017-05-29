НА МЧС набросились с обвинениями после смертельного урагана

Накрывший Москву и Подмосковье смертельный ураган стал полной неожиданностью для местных жителей, которые не были достаточно проинформированы о надвигающемся ненастье. Теперь следователи столицы проверяют работу МЧС, выясняя как спасатели могли допустить такое большое количество жертв и пострадавших.

По информации сотовых операторов, они не получали от МЧС поручений о рассылке СМС с предупреждением о надвигающемся мощном урагане. "Мы рассылку не делали. Рассылка делается по запросу МЧС, но нам такой запрос не поступал", – цитирует Life.ru представителя Tele2 Константина Прокшина.

Известно, что спасатели лишь формально предупредили горожан, разместив объявление о сильном дожде и ветре на своем официальном сайте. При этом, в ведомстве не подумали о том, что люди не часто просматривают такую информацию и нужны дополнительные меры. Известно, что смс-рассылка была осуществлена только на сотовые номера компании "Мегафон". Пользователи других операторов так и остались в неведении.

В результате, из-за урагана погибли 12 человек и еще около сотни пострадали. По факту трагедии организована доследственная проверка. в МВД планируют выяснить, как именно специалисты МЧС готовились к урагану: какие меры по оповещению предпринимались, были ли дополнительно укреплены рекламные конструкции или спилены старые деревья. Эксперты уверены, что спасательные службы используют неэффективные и устаревшие каналы связи.

Пользователи Сети также считают, что в трагедии виноваты спасатели. Многие из них возмущены тем, что не получили от МЧС предупреждающих сообщений.

Сейчас листала ленту и увидела твит

'Почему мчс плохо спасает людей'

Наверное, потому что учились как я в школе �� — Стенди' (@_LBD_) 29 мая 2017 г.