Случаями гибели из-за урагана в Москве занялись следователи

Продолжение: Список погибших во время урагана в Москве

Столичные правоохранители изучают обстоятельства гибели людей в результате урагана в Москве. По данным Следственного комитета, из-за непогоды скончались по меньшей мере пять человек.

Правоохранители проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. По уточненной информации, из-за буйства стихии погибли 11 человек, пострадали около 50, передает ТАСС.