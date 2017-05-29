Случаями гибели из-за урагана в Москве занялись следователи

Столичные правоохранители изучают обстоятельства гибели людей в результате урагана в Москве. По данным Следственного комитета, из-за непогоды скончались по меньшей мере пять человек.
Правоохранители проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. По уточненной информации, из-за буйства стихии погибли 11 человек, пострадали около 50, передает ТАСС.
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