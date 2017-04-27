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Следователи объяснили падение из окна звезды "Интернов"

Казимир Лиске. Фото: GLOBAL LOOK press
Следователи объяснили падение из окна актера из сериала "Интерны" Казимира Лиске. При этом версия о самоубийстве артиста не подтвердилась.
прочитано 2012 раз

Актер Казимир Лиске погиб из-за несчастного случая. Якобы он случайно сорвался с подоконника, утверждает Life.ru. Следователи установили, что Казимир наводил порядок дома и выпал из окна своей квартиры, находящейся на пятом этаже.

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Ранее ходили упорные слухи о том, что Лиске предпринял попытку покончить с собой. Однако, чтобы избежать пересудов и возмутительных домыслов, вдова Казимира Полина Гришина и драматург Иван Вырыпаев, работавший с актером, обнародовали совместное заявление в Facebook режиссера и озвучили предполагаемую причину смерти артиста.

"Это трагический несчастный случай. Кэз переживал серьезную психическую неустойчивость. Это можно назвать болезнью", – заверили общественность Полина и Иван. При этом они отметили, что даже речи не идет о каких-либо запрещенных препаратах и попытке самоубийства.

Впрочем, по информации СМИ, перед смертью Лиске все же употребил кое-что – согласно анализам, он курил марихуану незадолго до гибели. Тем не менее, многие считают эту траву легким наркотиком и не относятся к ней всерьез.

Как рассказали близкие, Казимир пришел домой в час ночи и поговорил с женой. "Никто не видел в нем никаких признаков паники или психической нестабильности. И тем не менее примерно в четыре часа утра он выпал из окна. Никаких причин сделать это у него не было. И мы все уверены, что он вообще не хотел этого делать, просто болезнь и психическое состояние, которое он подавлял и скрывал даже от своих близких, вытолкнули его тело в небо", – придали смерти артиста романтический флер его близкие.

Если Лиске действительно выпал из окна в четыре утра, версия о том, что он просто "наводил порядок дома", звучит как-то странно, отметили пользователи Сети. Вряд ли здравомыслящий человек будет устраивать уборку в столь ранний час, да еще если в квартире проживает маленький ребенок, полагают некоторые блогеры.

Напомним, в экстренные службы города родные актера позвонили около 5.00 и сообщили, что он упал из окна детской комнаты своей квартиры на улице Восточная, где жил с женой и ребенком. Лиске остался лежать на асфальте возле первого подъезда и был еще некоторое время жив, хотя и впал в кому. Он получил тяжелейшие травмы – перелом голени, руки, позвоночника, черепно-мозговую травму. Специалисты отправили актера в операционную, пытались спасти ему жизнь, но он умер, не приходя в сознание.

Автор: Наталья Аряева27 апреля 2017, 14:31

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