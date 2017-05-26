Россиян призвали к бдительности после массового убийства христиан в Египте

Министерство иностранных дел России обратилось к россиянам, находящимся в Египте, с призывом проявлять бдительность и по возможности избегать массовых скоплений людей и мест, которые могут стать объектами нападения террористов. Также МИД обратился к египетской стороне. "Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – цитирует "Газета.ru" сообщение российского внешнеполитического ведомства. Отметим, 26 мая в египетской провинции Минья вооруженные боевики открыли огонь по автобусу с паломниками. По последним данным погибло 28 христиан-коптов, тела которых доставили в больницу. Представители Коптской церкви сообщают о 35 погибших в результате теракта.