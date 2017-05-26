Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)

В Канаде мужчина, столкнувшись с разъяренным медведем, попытался отбиться луком и стрелами. Драматическая схватка попала на видео.

Канадец наткнулся на медведя во время охоты. Сначала он надеялся отпугнуть хищника громким криком. Однако медведь бросился на него. Тогда охотник выхватил лук и стрелы, но это не остановило косолапого. В итоге канадцу пришлось спасаться бегством, передает URA.RU.



По словам охотника, он чудом остался жив. "Я так счастлив после этой стычки с черным медведем на весенней охоте. Никаких ран, только ушиб локтя и уязвленное самолюбие", — заявил он.