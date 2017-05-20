В Мексике избили россиянина

В мексиканском городе Канкун между местными жителями и россиянином Алексеем Макеевым произошел конфликт, который перерос в драку, передает ТАСС. Сообщается, что недовольство мексиканцев вызвало поведение Макеева, который без повода оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей, записывал это на видео и выкладывал в Сеть. В Министерстве иностранных дел Мексики подтвердили факт избиения россиянина. "Его жизни ничего не угрожает", – рассказал заведующий консульского отдела посольства России в стране Дмитрий Болбот.