Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
Джазмен Филипп Олланд скончался в ночь на 18 мая 2017 года в больнице французского города Антиба на Лазурном Берегу, передает Nice Matin. Брат экс-президента страны долгое время страдал от раковой опухоли, добавляет France Info. Эту информацию подтвердил брат погибшего Франсуа Олланд.
"Мой брат был болен в течение нескольких месяцев", – заявил бывший глава государства. "В понедельник его госпитализировали из-за обострения рака. Через 48 часов я был уже у брата. И он умер ночью", – рассказал Франсуа Олланд.
Ранее стало известно, что экс-президент Франции навестил брата в больнице через два дня после передачи полномочий преемнику Эммануэлю Макрону. "Частный визит прошел в полном секрете. Франсуа Олланд вел себя очень сдержанно", – сообщает региональное издание.
#Francois Hollande morto il fratello Philippe aveva 64 anni #Francois #Hollande, #morto #il #fratello ... https://t.co/k02yRZxMdp— Zazoom Social News (@zazoomblog) 18 мая 2017 г.
На данный момент экс-президент находится в Каннах вместе с отцом, сыном и возлюбленной брата. Предполагается, что похороны Филиппа Олланда пройдут уже в ближайшие дни на Лазурном Берегу. Бывший глава Франции лично займется организацией траурной церемонии.
Напомним, брат Франсуа Олланда держался вдалеке от политики. Он жил в доме своего 94-летнего отца Жоржа в Каннах.
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