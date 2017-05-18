Олланд умер от рака на Лазурном Берегу

Брат экс-президента Франции Франсуа Олланда скончался на 65-м году жизни в Каннах. Как выяснилось, Филипп долгое время страдал от онкологического заболевания.

Джазмен Филипп Олланд скончался в ночь на 18 мая 2017 года в больнице французского города Антиба на Лазурном Берегу, передает Nice Matin. Брат экс-президента страны долгое время страдал от раковой опухоли, добавляет France Info. Эту информацию подтвердил брат погибшего Франсуа Олланд.

"Мой брат был болен в течение нескольких месяцев", – заявил бывший глава государства. "В понедельник его госпитализировали из-за обострения рака. Через 48 часов я был уже у брата. И он умер ночью", – рассказал Франсуа Олланд.

Ранее стало известно, что экс-президент Франции навестил брата в больнице через два дня после передачи полномочий преемнику Эммануэлю Макрону. "Частный визит прошел в полном секрете. Франсуа Олланд вел себя очень сдержанно", – сообщает региональное издание.

На данный момент экс-президент находится в Каннах вместе с отцом, сыном и возлюбленной брата. Предполагается, что похороны Филиппа Олланда пройдут уже в ближайшие дни на Лазурном Берегу. Бывший глава Франции лично займется организацией траурной церемонии.

Напомним, брат Франсуа Олланда держался вдалеке от политики. Он жил в доме своего 94-летнего отца Жоржа в Каннах.