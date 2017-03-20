Умер американский миллиардер Рокфеллер

В США умер известный банкир и миллиардер Дэвид Рокфеллер. Информацию о смерти подтвердил официальный представитель знаменитого дома предпринимателей.

Дэвид Рокфеллер сончался в понедельник, 20 марта в собственном доме, передает The New York Times. О причинах смерти главы всемирно известного дома банкиров не сообщается.

Он был одним из самых знаменитых и влиятельных сторонников контроля за рождаемостью во всемирном масштабе. Его опасения вызывало растущее потребление энергии и воды человечеством, а также загрязнение воздуха. В 2008 году на конференции ООН Дэвид Рокфеллер призвал организацию найти "удовлетворительные способы для стабилизации численности населения Земли".

Дэвид Рокфеллер – американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров. Родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. В 1936 году окончил Гарвардский университет, год учился в Лондонской школе экономики и политических наук.

Дэвид Рокфеллер является внуком нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, который основал "Стандарт Ойл". Старшие братья Дэвида – 41-й вице-президент США Нельсон Рокфеллер и 37-й губернатор Арканзаса Уинтроп О. Рокфеллер. Дэвид Рокфеллер стал первым представителем династии, достигшим столетия.