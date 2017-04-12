В семье известного актера страшное горе

В семье известного голливудского актера Эдди Мерфи случилось страшное горе. Рак не пощадил старшего брата комика Чарльза. 57-летний мужчина скончался от лейкемии.

По информации иностранных СМИ, Чарльз тоже работал актером. В частности, он снялся в комедии "Знакомьтесь, семейка Блэков". Поклонники братьев по всему миру выражают соболезнования Эдди и его семье.

Последние месяцы перед кончиной Чарльз Мерфи проходил интенсивный курс химиотерапии в США. Родственники артиста молились и верили, что он победит болезнь. Актер мужественно боролся с раком и не терял присутствия духа. Близким даже казалось, что он пошел на поправку. Внезапная смерть Чарльза стала шоком для его близких, сообщает сайт Daily Mail.

Чарльз Квинтон "Чарли" Мерфи родился 12 июля 1959 года в Бруклине (Нью-Йорк). Будучи подростком, он провел десять месяцев в тюрьме. В 1978 году, после освобождения из застенков, Чарльз был зачислен в ВМС США и служил в течение шести лет в качестве котельного техника.

Известен по фильмам и сериалам: "Ночь в музее", "Звезды бара" и "Тысяча смертей", "Шоу Шаппелла". Чарльзу довелось поработать со своим младшим братом Эдди. А еще он попробовал себя в качестве писателя.

Отметим, что в последнее время брат покойного ушел в тень. Актер перестал появляться на светских мероприятиях и мало снимается. Ранее Эдди признали самым переоцененным актером Голливуда. Недавние фильмы с его участием стали провальными, киностудии последние три года получали с каждого заплаченного Мерфи доллара прибыль в 2,3 доллара. Его карьера в последние годы складывается не лучшим образом. Фильмы комика "Представь себе", "Тысяча слов" и "Знакомьтесь: Дэйв" провалились в прокате. Лента 2011 года "Как украсть небоскреб", бюджет которой составил 75 миллионов долларов, смогла собрать в прокате только 153 миллиона долларов.