Муж-рогоносец зверски избил друга за секс с его женой

В Сеть попало видео жестокой драки, которая произошла между мужчиной и его лучшим другом в холле гостиницы. Причиной конфликта стала неверность жены одного из дебоширов.

По информации очевидцев, мужчина узнал, что любимая изменяет ему с лучшим другом и решил немедленно выяснить отношения с соперником. Как видно на кадрах, муж-рогоносец жестоко избивает любовника жены, а сама изменщица в этот момент пытается их разнять, передает РЕН ТВ.

В какой-то момент, мужчина чуть не задушил соперника, однако громкие крики женщины помешали ему это сделать. Когда конфликт накаляется до предела, в ситуацию вмешивается один из работников гостиницы и тоже пытается успокоить дерущихся.