Муж-рогоносец зверски избил друга за секс с его женой
По информации очевидцев, мужчина узнал, что любимая изменяет ему с лучшим другом и решил немедленно выяснить отношения с соперником. Как видно на кадрах, муж-рогоносец жестоко избивает любовника жены, а сама изменщица в этот момент пытается их разнять, передает РЕН ТВ.
В какой-то момент, мужчина чуть не задушил соперника, однако громкие крики женщины помешали ему это сделать. Когда конфликт накаляется до предела, в ситуацию вмешивается один из работников гостиницы и тоже пытается успокоить дерущихся.
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