На северо-западе Москвы мужчина зарезал родителей

В квартире на северо-западе столицы найдены два тела. Инцидент произошел на улице Фомичевой, передает агентство "Москва".

Как установили правоохранители, мужчина нанес смертельные раны ножом своим отцу и матери, после чего собирался прыгнуть с высоты 16 этажа.

На место происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.