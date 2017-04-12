На северо-западе Москвы мужчина зарезал родителей

В квартире на северо-западе столицы найдены два тела. Инцидент произошел на улице Фомичевой, передает агентство "Москва".
Как установили правоохранители, мужчина нанес смертельные раны ножом своим отцу и матери, после чего собирался прыгнуть с высоты 16 этажа.
На место происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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