В Москве пьяный охранник украл из сейфа магазина 700 тысяч

На юге Москвы охранник магазина после завершения вахты обокрал бухгалтерию. Мужчина вытащил из сейфа 700 тысяч рублей. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает телеканал "360".
Злоумышленником оказался 25-летний житель Ростовской области. В момент совершения преступления он был пьян.
В настоящее время мужчина задержан. Деньги нашли в его рюкзаке. Возбуждено уголовное дело.
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