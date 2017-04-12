В Москве пьяный охранник украл из сейфа магазина 700 тысяч

На юге Москвы охранник магазина после завершения вахты обокрал бухгалтерию. Мужчина вытащил из сейфа 700 тысяч рублей. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает телеканал "360".

Злоумышленником оказался 25-летний житель Ростовской области. В момент совершения преступления он был пьян.

В настоящее время мужчина задержан. Деньги нашли в его рюкзаке. Возбуждено уголовное дело.