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Происшествия

Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка

Фото: GLOBAL LOOK press/J?rg Lange
Женщина отдала ребенка подруги первой встречной просто потому, что устала за ним смотреть. Взяв младенца, шокированная женщина тут же обратилась в полицию.
прочитано 3280 раз

Инцидент произошел на северо-западе Москвы, на улице Максимова. Женщина шла вдоль дороги с коляской, в которой находился грудной ребенок. 

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Вероятно, что-то в ней насторожило проезжавшую мимо автоледи, так что она остановилась. Водитель поинтересовалась у дамы, с чьим ребенком она гуляет. Тогда женщина рассказала, что это малыш ее знакомой, которая попросила за ним присмотреть.

После этого москвичка подарила ребенка автоледи, заявив, что ей он надоел. Получив малыша, водитель решила немедленно вызвать полицию, сообщает Life.ru. Прибывшие на место происшествия стражи порядка отвезли малыша в дом малютки. По факту инцидента началась доследственная проверка.  

Похожий случай произошел в 2015 году в Нижегородской области. 24-летняя Вероника, которая уже являлась мамой двоих детей, посчитала, что третьего ребенка она обеспечить не сможет. Тогда женщина решила подарить младенца знакомой из Сети.

Уже через два дня после появления малыша на свет за ним приехала его "новая мама" Надежда. Позже выяснилось, что  женщина активно размещала у себя на странице в соцсетях объявления о желании "спасти" таких нерадивых мамочек, как Вероника. 

Автор: Светлана Сидорчук12 апреля 2017, 14:47

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