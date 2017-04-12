В Москве на прием к врачу принесли труп

Утром 12 апреля двое мужчин занесли в травмпункт при поликлинике в Троицке в Новой Москве пострадавшего с окровавленной головой. По их словам, на товарища упало дерево.

При первичном осмотре выяснилось, что мужчина мертв по меньшей мере полчаса, сообщает "Московский комсомолец". По предварительным данным, несчастный случай с жителем Самарской области, работавшим в столичном регионе, произошел на лесозаготовке.