Умственно отсталый извращенец напал на школьниц в лифте

В полицию обратились две школьницы, сообщившие о домогательстве со стороны извращенца в лифте московской высотки, передает РЕН ТВ. Сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемого.
Выяснилось, что мужчина является умственно отсталым и состоит на учете. По факту произошедшего ведется проверка.
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