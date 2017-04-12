Умственно отсталый извращенец напал на школьниц в лифте

В полицию обратились две школьницы, сообщившие о домогательстве со стороны извращенца в лифте московской высотки, передает РЕН ТВ. Сотрудники правоохранительных органов вычислили подозреваемого.

Выяснилось, что мужчина является умственно отсталым и состоит на учете. По факту произошедшего ведется проверка.