В Москве объявлен карантин по бешенству

В районе Некрасовка на юго-востоке столицы объявлен карантин по бешенству, передает сетевое издание m24.ru. В районе зафиксирован случай заражения домашнего животного опасным вирусом. Ограничение будет действовать до 9 июня, говорится в постановлении о карантине, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы. В зоне действия запрета нельзя проводить выставки собак и кошек, продавать домашних животных и вывозить их за пределы района.
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