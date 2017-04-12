В Москве объявлен карантин по бешенству

В районе Некрасовка на юго-востоке столицы объявлен карантин по бешенству, передает сетевое издание m24.ru. В районе зафиксирован случай заражения домашнего животного опасным вирусом. Ограничение будет действовать до 9 июня, говорится в постановлении о карантине, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы. В зоне действия запрета нельзя проводить выставки собак и кошек, продавать домашних животных и вывозить их за пределы района.