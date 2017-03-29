Собака загрызла хозяина во время съемок фильма
Непосредственно перед трагедией 41-летний британец беседовал с журналистами телеканала "Би-би-си", снимавшими документальный фильм. По неизвестным причинам стаффордширский бультерьер внезапно набросился на хозяина, сообщает Daily Mail.
Пострадавший был срочно госпитализирован, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Согласно заключению экспертов, смерть наступила в результате гиповолемического шока и повреждений дыхательных путей.
Репортеры подтвердили факт трагедии, однако отказались сообщать подробности до завершения расследования. Животное отправлено в приют, сотрудники которого решают, стоит его усыплять.
В полиции подчеркнули, что стаффордширский бультерьер не относится к опасным собакам (питбультерьер, японский мастиф, аргентинский дог и фила бразильеро), содержание которых запрещено законом. Эта порода является одной из самых любимых у британцев, отмечает издание.
Стаффордширский бультерьер – собака-компаньон, считается неагрессивной и преданной хозяину. Предположительно, порода была выведена в Великобритании в XVII веке в результате скрещивания бульдога с английским терьером.
Семейный конфуз обнародовала фигуристка Татьяна Навка
Ведущая скандально известного телешоу "Дом-2" не удержалась на ногах
Поклонники буквально не узнали российского секс-символа
Популярного исполнителя не узнали даже поклонники