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У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь

Фото: GLOBAL LOOK press/Steimer, C.
В Якутии бездомная собака насмерть загрызла двухмесячную девочку. Как выяснили следователи, пса подобрала с улицы мать ребенка и держала его дома.
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Трагедия произошла на территории частного дома в городе Якутске. Двухмесячная девочка лежала в коляске на террасе без присмотра взрослых. В этот момент питбультерьера по кличке Рем выпустили из вольера на прогулку.

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Собака напала на ребенка, в результате чего он получил проникающие раны головы. От полученных травм малышка скончалась на месте. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщает СК России. 

После происшествия сотрудники службы по отлову безнадзорных животных усыпили питбультерьера. Позже следователи выяснили, что мать погибшей малышки регулярно подбирала с улицы бездомных собак и временно держала их дома. 

В ходе осмотра места происшествия на территории домовладения семьи полиция обнаружила еще шесть собак, содержащихся в вольерах. В рамках расследования уголовного дела проводится судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, для установления породы, возраста собаки и выявления возможных заболеваний назначена судебно-ветеринарная экспертиза. Следователи также планируют выяснить, в каких условиях содержалось животное и почему двухмесячный ребенок был оставлен родителями без присмотра. Расследование дела продолжается.

Автор: Светлана Сидорчук28 февраля 2017, 13:03

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