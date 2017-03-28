Главу управления МВД застрелили в Москве
Сообщается, что Николай Волков был убит недалеко от своего дома. Подробности преступления пока не известны – показания очевидцев расходятся, пишет "Московский комсомолец".
По словам соседки Волкова, его выбросили из машины, после чего застрелили. Другой свидетель утверждает, что глава управления МВД шел домой, а на парковке у него произошел конфликт с двумя неизвестными.
В ходе выяснения отношений один из оппонентов Волкова достал оружие и два раза выстрелил ему в грудь. Злоумышленники попытались спрятать труп под машиной, но передумали и скрылись.
По данным следователей, они забрали у жертвы сумку, однако свидетели не подтвердили эту информацию. Преступники объявлены в розыск. Их личности, как и мотивы убийства, устанавливаются.
По сведениям издания, Николай Волков возглавлял ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации". Организация отвечает за вопросы ремонта в полицейских зданиях и находится в процессе присоединения к ФГУП "Охрана Росгвардии".
Украинский дипломат пригрозил "нарушителям" правовыми последствиями
Дочь президента США устроилась на неоплачиваемую работу
Оно может стать новым домом для человечества
Модель выбрала для особого дня весьма компрометирующий наряд