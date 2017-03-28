Главу управления МВД застрелили в Москве

Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей.

Сообщается, что Николай Волков был убит недалеко от своего дома. Подробности преступления пока не известны – показания очевидцев расходятся, пишет "Московский комсомолец".

По словам соседки Волкова, его выбросили из машины, после чего застрелили. Другой свидетель утверждает, что глава управления МВД шел домой, а на парковке у него произошел конфликт с двумя неизвестными.

В ходе выяснения отношений один из оппонентов Волкова достал оружие и два раза выстрелил ему в грудь. Злоумышленники попытались спрятать труп под машиной, но передумали и скрылись.

По данным следователей, они забрали у жертвы сумку, однако свидетели не подтвердили эту информацию. Преступники объявлены в розыск. Их личности, как и мотивы убийства, устанавливаются.

По сведениям издания, Николай Волков возглавлял ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации". Организация отвечает за вопросы ремонта в полицейских зданиях и находится в процессе присоединения к ФГУП "Охрана Росгвардии".