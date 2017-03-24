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Происшествия

Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова

Фото: GLOBAL LOOK press\Starostenko
На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади.

Продолжение: Детей Максаковой прячут из-за травли
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Киллер расстрелял Вороненкова в упор. Преступник дождался, когда экс-депутат обернется к нему, и перебросился с ним парой фраз. Лишь после этого он выстрелил в политика.

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Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

Телохранитель покойного действовал профессионально: сотрудник охранной службы бросился на пистолет злоумышленника, в результате чего получил пулю в живот. Нейтрализовав противника, киллер сделал несколько "контрольных" выстрелов по Вороненкову и попытался скрыться с места преступления.

Отметим, что охранник экс-депутата хоть и получил серьезное ранение, однако сумел открыть по преступнику ответный огонь. Телохранитель ранил убийцу, который скончался в больнице спустя несколько часов после преступления.

Через некоторое время мужчина встал на ноги и осмотрел место происшествия. В конце записи с камеры наблюдения видно, охранник указывает прибежавшему на помощь мужчине направление, в котором скрылся преступник.

Напомним, ранее советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что убийцей Дениса Вороненкова стал бывший боец Нацгвардии 28-летний Павел Паршов. Представитель ведомства пояснил, что из-за ранений преступник не смог бы дать показания, даже если бы выжил. "Мозг не работал бы", – рассказал он.

Автор: Константин Улюкаев24 марта 2017, 16:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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