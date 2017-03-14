Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
Мужчина разогнался до 30 миль в час и, не справившись с управлением, врезался в яхту. В результате столкновения его друг скончался на месте. Причем жена погибшего снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Сам водитель лодки отделался легкими травмами. В настоящее время в произошедшем разбирается суд.
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