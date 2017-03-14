Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером

Миллионер из Великобритании Аарон Браун случайно убил своего друга. Это произошло, когда он катал товарища на собственной новой лодке.

Мужчина разогнался до 30 миль в час и, не справившись с управлением, врезался в яхту. В результате столкновения его друг скончался на месте. Причем жена погибшего снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Сам водитель лодки отделался легкими травмами. В настоящее время в произошедшем разбирается суд.