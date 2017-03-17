Жена раскрыла подробности травмы Дроздова

Жена Николая Дроздова рассказала, как телеведущий сломал левую руку. Произошло это еще в феврале.

"Он действительно сломал руку, это случилось еще три недели назад, в феврале. В понедельник его уже планируют выписать. Сейчас он находится в одной из московских больниц", - цитирует "Газета.ру" супругу ведущего.

По словам жены Дроздова, перелом предплечья левой руки он получил, поскользнувшись на льду при выходе из метро. В этот момент у Николая Николаевича были заняты обе руки, так как он разговаривал по телефону.

"Сейчас Николай Николаевич чувствует себя лучше, надеемся, скоро будет дома", – отметила супруга Дроздова.

Напомним, информация о госпитализации 79-летнего телеведущего появилась только 17 марта. СМИ сообщили, что Дроздов доставлен в больницу с жалобой на острую боль. Медики диагностировали у Дроздова оскольчатый перелом руки.

Николай Дроздов – российский ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор МГУ, общественный деятель. Он снялся в нескольких фильмах, его голосом говорят мульт-герои. Наибольшую известность Николай Николаевич получил благодаря работе в телепередаче "В мире животных", которую ведет с 1975 года.