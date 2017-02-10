Дроздов назвал причину гибели сотни дельфинов

Телеведущий и ученый Николай Дроздов прокомментировал гибель 300 дельфинов на побережье в Новой Зеландии. По мнению зоолога, животные выбросились на сушу из-за загрязнения моря.

"Люди все больше вредят экологии, в частности морской, поэтому такая реакция животных очевидна. Нужно просто бережнее относиться к природе, и тогда мы сможем избежать таких страшных последствий", – цитирует Николая Дроздова информационное агентство НСН.



Свое мнение о массовой гибели дельфинов выразил и руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Згуровский. По его словам, животные выбросились на сушу из-за сбитой локации, передает РЕН ТВ.

"Думаю, в большой степени это может быть связано с гидроакустическими испытаниями, с работой сонаров судов. Это одна из наиболее вероятных причин", – пояснил специалист.

Напомним, около 400 дельфинов выбросились на берег Южного острова в Новой Зеландии. Спасатели и местные жители бросились им на помощь, но, к сожалению, большинство млекопитающих погибли.

Вернуть в море удалось лишь сотню особей, но они до сих пор находятся недалеко от берега и могут снова выброситься на сушу. Точные причины такого поведения животных неизвестны.