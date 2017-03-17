Николай Дроздов получил тяжелую травму на улице

Известный российский ученый и телеведущий Николай Дроздов сломал руку. Он поскользнулся на улице и упал на локоть.

После инцидента 79-летнего телеведущего с жалобой на острую боль доставили в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у Дроздова оскольчатый перелом руки, передает Life.ru.

"Сломал левую руку, и ему наложили гипс", – рассказала жена телеведущего Татьяна Дроздова. По ее словам, в настоящее время ученый чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Как сообщали Dni.Ru, в ноябре прошлого года Николай Дроздов попал в ДТП. Ученый сбил женщину, которая переходила дорогу. Тогда сам ведущий не пострадал.

Николай Дроздов – российский ученый-зоолог и зоогеограф, доктор биологических наук, профессор МГУ, общественный деятель. Член экспертного совета национальной премии "Хрустальный компас", член медиасовета Русского географического общества, путешественник.

Вот бы Николай Дроздов вёл передачу "В мире реперов", где описывал со своими интонациями их отвислые штаны, унылые мордочки и глупые тексты. — Anton Semakin (@antonsemakin) 12 марта 2017 г.

Он снялся в нескольких фильмах, его голосом говорят мульт-герои. Наибольшую известность Дроздов получил благодаря работе в телепередаче "В мире животных", которую ведет с 1975 года.