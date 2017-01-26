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Миллионера арестовали за изнасилование спустя 26 лет
В 2010 году директор компании Марк Карнелли вызвал стражей порядка, пожаловавшись на шумное поведение группы юношей возле его дома. Заподозрив мужчину в нападении на несовершеннолетнего, полиция взяла у него образец для анализа ДНК, пишет The Thelegraph.
Данные на Карнелли были занесены в национальную базу данных и успешно забыты, пока однажды следователи не обнаружили, что они совпадают с биоматериалом преступника, совершившего изнасилование 26 лет назад. Тогда, в 1990 году, неизвестный напал на женщину и, делая вид, что угрожает ножом, надругался над ней.
Первоначально бизнесмен категорически отрицал свою вину, однако когда повторное исследование показало полное совпадение ДНК, признался в содеянном.
Интересно, что за все эти годы Карнелли успел кардинально изменить свой образ жизни. Мужчина стал преуспевающим предпринимателем с миллионным доходом, женился и завел детей.
Во время заседания суда бизнесмен заявил, что не может вспомнить никаких подробностей совершенного преступления. А адвокат Карнелли подчеркнула, что сейчас ее клиент "является совершенно другим человеком". Тем не менее этот аргумент не помог, и мужчину приговорили к семи годам тюрьмы.
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