Миллионера арестовали за изнасилование спустя 26 лет

Британский миллионер арестован за преступление 26-летней давности. Интересно, что бизнесмен выдал себя сам, вызвав полицию после потасовки с группой подростков.

В 2010 году директор компании Марк Карнелли вызвал стражей порядка, пожаловавшись на шумное поведение группы юношей возле его дома. Заподозрив мужчину в нападении на несовершеннолетнего, полиция взяла у него образец для анализа ДНК, пишет The Thelegraph.

Данные на Карнелли были занесены в национальную базу данных и успешно забыты, пока однажды следователи не обнаружили, что они совпадают с биоматериалом преступника, совершившего изнасилование 26 лет назад. Тогда, в 1990 году, неизвестный напал на женщину и, делая вид, что угрожает ножом, надругался над ней.

Первоначально бизнесмен категорически отрицал свою вину, однако когда повторное исследование показало полное совпадение ДНК, признался в содеянном.

Интересно, что за все эти годы Карнелли успел кардинально изменить свой образ жизни. Мужчина стал преуспевающим предпринимателем с миллионным доходом, женился и завел детей.

Во время заседания суда бизнесмен заявил, что не может вспомнить никаких подробностей совершенного преступления. А адвокат Карнелли подчеркнула, что сейчас ее клиент "является совершенно другим человеком". Тем не менее этот аргумент не помог, и мужчину приговорили к семи годам тюрьмы.