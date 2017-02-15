Звезду НХЛ обвиняется в неоднократном изнасиловании
По данным полиции Лос-Анджелеса, бывший хоккеист встретился с женщиной в баре вечером 11 февраля. Домой Майк Комри вернулся в сопровождении знакомой. Как позднее она рассказала стражам порядка, бывший муж Хиллари Дафф изнасиловал ее несколько раз. После инцидента женщина сразу же отправилась в медицинский центр, чтобы зафиксировать следы изнасилования.
Источники, знакомые с Майком Комри, сообщили, что он давно знал жертву изнасилования. Они также подтвердили, что хоккеист вступил в ней с интимную связь. При этом они отметили, что женщина пошла на этот шаг сознательно.
Также стало известно, что в процессе изнасилования также была задействована еще одна девушка, которая не обратилась в полицию. Стражи порядка пока что не смогли допросить самого Майка Комри.
You make each day better and better Luca Cruz .... The brightest star �� pic.twitter.com/GjFEHlXjgo— Hilary Duff (@HilaryDuff) 20 марта 2014 г.
Напомним, бывшая звезда НХЛ и актриса Хиллари Дафф расстались в январе 2014 года, однако окончательно развелись они только в 2016 году. Ряд СМИ тогда сообщил, что последней каплей стало чрезмерное увлечение спортсмена спиртными напитками, которое могло негативно повлиять на воспитание их сына Луки.
#modernfamily #vacation #juicypear pic.twitter.com/gXSAIgSWDj— Hilary Duff (@HilaryDuff) 14 февраля 2014 г.
За свою жизнь Майк Комри играл за множество команд – Edmonton Oilers, New York Islanders Pittsburgh Penguins и так далее. Хоккеист ушел из спорта в 2012 году после того, как он в третий раз пережил хирургическую операцию на бедренной кости.
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