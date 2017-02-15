Звезду НХЛ обвиняется в неоднократном изнасиловании

Бывший муж актрисы Хиллари Дафф и звезда Национальной хоккейной лиги Майк Комри обвиняется в изнасиловании. Сам спортсмен заявил, что вступил в связь с девушкой по обоюдному согласию.

По данным полиции Лос-Анджелеса, бывший хоккеист встретился с женщиной в баре вечером 11 февраля. Домой Майк Комри вернулся в сопровождении знакомой. Как позднее она рассказала стражам порядка, бывший муж Хиллари Дафф изнасиловал ее несколько раз. После инцидента женщина сразу же отправилась в медицинский центр, чтобы зафиксировать следы изнасилования.

Источники, знакомые с Майком Комри, сообщили, что он давно знал жертву изнасилования. Они также подтвердили, что хоккеист вступил в ней с интимную связь. При этом они отметили, что женщина пошла на этот шаг сознательно.

Также стало известно, что в процессе изнасилования также была задействована еще одна девушка, которая не обратилась в полицию. Стражи порядка пока что не смогли допросить самого Майка Комри.

You make each day better and better Luca Cruz .... The brightest star �� pic.twitter.com/GjFEHlXjgo — Hilary Duff (@HilaryDuff) 20 марта 2014 г.

Напомним, бывшая звезда НХЛ и актриса Хиллари Дафф расстались в январе 2014 года, однако окончательно развелись они только в 2016 году. Ряд СМИ тогда сообщил, что последней каплей стало чрезмерное увлечение спортсмена спиртными напитками, которое могло негативно повлиять на воспитание их сына Луки.

За свою жизнь Майк Комри играл за множество команд – Edmonton Oilers, New York Islanders Pittsburgh Penguins и так далее. Хоккеист ушел из спорта в 2012 году после того, как он в третий раз пережил хирургическую операцию на бедренной кости.