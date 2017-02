Звезду НХЛ обвиняется в неоднократном изнасиловании

По данным полиции Лос-Анджелеса, бывший хоккеист встретился с женщиной в баре вечером 11 февраля. Домой Майк Комри вернулся в сопровождении знакомой. Как позднее она рассказала стражам порядка, бывший муж Хиллари Дафф изнасиловал ее несколько раз. После инцидента женщина сразу же отправилась в медицинский центр, чтобы зафиксировать следы изнасилования.

Источники, знакомые с Майком Комри, сообщили, что он давно знал жертву изнасилования. Они также подтвердили, что хоккеист вступил в ней с интимную связь. При этом они отметили, что женщина пошла на этот шаг сознательно.

Также стало известно, что в процессе изнасилования также была задействована еще одна девушка, которая не обратилась в полицию. Стражи порядка пока что не смогли допросить самого Майка Комри.

