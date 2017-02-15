Брата Ким Чен Ына убила красотка в короткой юбке

Женщина, подозреваемая в убийстве старшего брата лидера КНДР, попала в объективы камеры видеонаблюдения. Предполагаемая преступница – красотка средних лет азиатской внешности.

Фотографию вероятной злоумышленницы опубликовало издание The Star: женщина одета в белую кофту с надписью LOL и короткую синюю юбку, на плече – дамская сумочка. СМИ уже размещали снимки подозреваемой, сделанные с дальней дистанции и под другим углом. На них также была видна надпись LOL на белой кофте.

Согласно предварительным данным, две шпионки из Северной Кореи расправились с братом лидера страны в аэропорту Куала-Лумпура. По одной версии, Ким Чен Нама укололи отравленными иглами, по другой – набросили на голову платок, пропитанный неизвестной жидкостью.

Убийцы скрылись на такси. Полицейские задержали и допросили водителя. По информации The Telegraph, подозреваемые являются гражданками Вьетнама. Стражи порядка считают, что киллеры до сих пор находятся в стране, хотя СМИ сообщили, что они могут быть мертвы.

김정남을 말레이시아에서 살해한 용의자가 베트남 여성 2명이라는 관측이 제기됐습니다. https://t.co/RBp2sEEza9 pic.twitter.com/6FYNEIwUom — SBS 뉴스 (@SBS8news) 15 февраля 2017 г.

По данным южнокорейского разведывательного агентства, Ким Чен Ын отдал приказ убить старшего брата. Последние годы тот жил в Макао с женой под покровительством Пекина, сообщает Reuters. "Если подтвердится убийство Ким Чен Нама по приказу правительства Северной Кореи, это будет свидетельством жестокости и бесчеловечности режима Ким Чен Ына", – заявил премьер Республики Корея Хван Геан.

Вскрытие пройдет в центральной больнице Куала-Лумпура. "Вечером ожидается пресс-конференция или заявление о результатах судебно-медицинской экспертизы", – цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы полиции Малайзии.

В 2012 году Ким Чен Нам просил брата о помиловании. После первого покушения он отправил Ким Чен Ыну письмо: "Я прошу отменить наказания для меня и моей семьи. Мы не можем скрыться. Для нас единственный шанс сбежать – самостоятельно покончить с жизнью".

Напомним, что внебрачный сын Ким Чен Ира и киноактрисы Сон Хе Рим долгое время считался главным наследником. Однако в 2001 году его задержали в японском аэропорту с поддельными документами: Ким Чен Нам заявил, что хотел посетить токийский Диснейленд. После этого инцидента и конфликта с отцом он уехал в Малайзию и больше не появлялся в КНДР.