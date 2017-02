Две женщины убили брата Ким Чен Ына

Журналисты южнокорейского портала Yonhap со ссылкой на собственные источники в Сеуле сообщили о насильственной смерти сводного брата северокорейского лидера. Местное издание Focusnews отметило, что Ким Чон Нама отравили в аэропорту Куала-Лумпура. Также ряд СМИ сообщил, что убийство произошло несколько дней назад, но известно об этом стало только сейчас

Преступление совершили две женщины-шпионки из КНДР. Они укололи мужчину отравленной иглой, после чего скрылись на такси.

В малайзийской полиции подтвердили, что по пути в больницу погиб уроженец Северной Кореи, передает Reuters. При этом стражи порядка пока не подтвердили личность умершего.

Однако член бригады скорой помощи местной больницы заявил, что погибший кореец родился в 1970 году, а его фамилия – Ким. Отметим, согласно открытым данным, Ким Чон Нам появился на свет 10 мая 1971 года.

Напомним, старший сын Ким Чен Ира был отстранен от наследования высшего поста Северной Кореи. В 2001 году его задержали в японском аэропорту за использование поддельных документов. Тогда он рассказал, что хотел посетить Диснейленд в Токио.

#rebelpepper #變態辣椒漫畫 Kim Jong-un’s brother DEAD: Kim Jong-nam ‘ASSASSINATED’ in Malaysian pic.twitter.com/EsuMsV0bjP

Ранее неоднократно появлялись слухи о гибели того или иного человека из окружения лидера КНДР. Однако подтвердить истинность подобных сведений бывает сложно, так северокорейское общество – одно из самых закрытых в мире.

Kim Jong-un's half-brother, Kim Jong-nam has reportedly been killed in Malaysia https://t.co/BlPUu6Ypnf #金正男 殺害 #김정남