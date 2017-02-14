Брата Ким Чен Ына убили отравленным платком

Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок.

Женщина, личность которой еще не установлена, подошла в зоне вылета международного аэропорта к Ким Чон Наму и накинула ему на голову платок, пропитанный неизвестной жидкостью, сообщает издание Malaysiakini. От этого у него началось сильное жжение в глазах.

Врачи оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Тем не менее Ким Чон Нам скончался по пути в медицинское учреждение.

Отметим, что инцидент произошел еще 6 февраля, однако о нем стало известно лишь спустя несколько дней. Брат Ким Чен Ына планировал вылететь из Малайзии в Китай.

Ранее корейские СМИ написали о двух женщинах, напавших на Ким Чон Нама. Сообщалось, что они укололи брата лидера КНДР отравленными иглами, после чего скрылись на такси.

В департаменте криминальных расследований подтвердили смерть старшего брата северокорейского вождя. Однако, по мнению полиции, пока нет оснований полагать, что Ким Чон Нам был убит.

"На данный момент нет свидетельств насильственной смерти Ким Чон Нама. Сейчас полиция рассматривает дело как несчастный случай", – сообщил начальник департамента.

Между тем кореевед Александр Воронцов заявил, что несмотря на оппозиционные взгляды своего брата, Ким Чен Ыну не было необходимость убивать его. Он напомнил, что конкуренция между родственниками была исключена, так как еще при жизни их отец Ким Чен Ир отстранил своего старшего сына от права наследования престола.

"Он сам официально назначил преемника, то есть сам отец в здравом уме сделал выбор. И после его кончины все подтвердилось: он (Ким Чен Ын. – Прим. ред.) был избран на все посты, съезд партии состоялся. Он уверенно руководит государством, создал свою команду. Так что какой-то реальной угрозы Ким Чон Нам представлять не мог", – цитирует корееведа "НСН".

Напомним, внебрачный сын Ким Чен Ира и киноактрисы Сон Хе Рим на протяжении многих лет скрывался в Малайзии. В 2001 году его задержали в японском аэропорту за использование поддельных документов. По его словам, он планировал посетить Диснейленд в Токио. После инцидента старший брат Ким Чен Ына вступил в конфликт с отцом и более не возвращался в КНДР.