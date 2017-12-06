Чернокожий Санта Клаус попался на дерзком ограблении

Грабителем отеля в Панаме оказался чернокожий Санта-Клаус. Дедушку разыскивает полиция.

Колпак Санта-Клауса, видимо, должен был отвлечь внимание сотрудников гостиницы. Чернокожий грабитель, угрожая оружием, забрал дневную выручку у сотрудника на стойке портье.

Изобретательный преступник забыл про камеры видеонаблюдения. Так что полиция получила его портрет – и теперь разыскивает темнокожего мужчину невысокого роста и среднего телосложения, передает Lenta.ru со ссылкой на портал MyPanhandle.

Надо отметить, что идея не нова. Перед Рождеством в прошлом году грабитель в костюме Санты – и тоже чернокожий – ограбил банк в американском Мемфисе.