Создатель российского интернета умер от рака

В Москве скончался один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин. Трагическое известие сообщила его супруга.

Бардин работал в Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова. Именно там в конце 1980-х была создана компьютерная сеть. Позднее ее подключили к мировому сегменту.

Причиной смерти программиста стало онкологическое заболевание, передает ТАСС. Отмечается, что Валерий Бардин был одним из активных участников множества проектов, связанных с информационными технологиями.

Кроме того, он является одним из создателей советской операционной системы "ДЕМОС" и учредителем первого сетевого издания "Национальная служба новостей". Валерий Бардин – лауреат премии Совета министров СССР, обладатель Национальной Intel интернет-премии 2000 года в номинации "Дело всей жизни".

Ушел из жизни один из создателей рунета Валерий Бардин: https://t.co/CcsZLQKYrr pic.twitter.com/OT7Jw65wwc — Alexander Zakuskin (@azakuskin) 26 декабря 2017 г.

Напомним, в августе этого года умер один из создателей российского интернета Андрей Чернов. Его нашли мертвым дома. Известно, что в последние годы он тяжело болел и почти не выходил из дома. Благодаря ему появились Рунет и кодировка KOI8-R. Чернов участвовал в запуске и наладке первого интернет-канала между Россией и Западом.