Скончался создатель российского интернета

Умер один из создателей российского интернета Андрей Чернов. "В последние годы он тяжело болел и почти не выходил из дома, общались в Jabber больше. Несмотря на болезни, не терял присутствия духа и вообще был молодец. И теперь его с нами нет", – рассказал друг программиста Евгений Буданов в "Живом журнале".

Причина смерти Чернова пока не известна. По словам Буданова, его нашли мертвым дома. Прощание состоится в 14:00 мск 20 августа в крематории на Носовихинском шоссе.

Андрей Чернов – программист, благодаря которому появились Рунет и кодировка KOI8-R (стандарт кодирования кириллицы). Участвовал в запуске и наладке первого интернет-канала между Россией и Западом.





