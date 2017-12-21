В Москве на уроке физкультуры умерла школьница

Сотрудники столичного управления Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели ученицы одной из школ в Кузьминском районе Москвы, передает "Газета.ru". Девочка 2001 года рождения почувствовала себя плохо во время урока физкультуры. Она потеряла сознание, а впоследствии скончалась. Сообщается, что учитель незамедлительно вызвал скорую и попытался самостоятельно оказать ей первую помощь.