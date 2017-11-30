Известную артистку покалечил зять

В семье театральной актрисы Надежды Перцевой разгорелся громкий скандал. По словам женщины, бывший зять Михаил Белкин в порыве гнева сломал ей палец, но до сих пор не понес наказания.

В суде Перцева рассказала, что все началось около двух лет назад с развода ее дочери. Тогда встал вопрос, с кем из родителей останется ребенок. Белкин настаивал на том, чтобы малыш воспитывался им.

Причиной увечья актрисы стало то, что родители не смогли договориться, кто заберет мальчика из школы. Тогда в дело на правах бабушки вмешалась она. Тогда-то экс-зять, не желая доверять теще сына, с силой толкнул ее и сломал Перцевой палец, передает РЕН ТВ.

Наказания за содеянное Белкин пока не понес. Дважды на заявления Перцевой в правоохранительных органах отвечали отказом в возбуждении уголовного дела. Но в итоге все же удалось добиться того, чтобы дело передали в суд. Как отметил адвокат актрисы, создается впечатление, что дело намеренно затягивают.

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