Отец "пьяного" мальчика получил странное письмо

Роман Шимко нашел в почтовом ящике письмо от несуществующей организации "К законности и процветанию". В нем перечислены и раскритикованы все этапы следствия, а также упоминаются публикации о деле "пьяного" мальчика в СМИ.

Отец погибшего под машиной ребенка был шокирован странным посланием. Больше всего Романа встревожила приписка к письму. Кто-то от имени дедушки мальчика объявил "голодовку протеста". "Я, Шимко Николай Александрович, бывший военный, дедушка погибшего в апреле 2017 года под колесами автомобиля Ольги Алисовой моего внука А. Шимко, с … октября объявляю голодовку протеста – до надлежащего пресечения наблюдаемого вот уже пятый месяц вопиющего беззакония", – написано в послании.

Автором письма является некий Александр Петрович Сергеев, который представляется как "участник подавления попытки государственного переворота в августе 1991 года, руководитель Отдела массовой работы правозащитной организации Народный фонд "К законности и процветанию".

Сергеев критикует органы следствия и журналистов, обвиняя эксперта Михаила Клейманова в "очевидно ложной экспертизе", а представителей СМИ – в "бездарном освещении истории". Автор послания уверен, что в "балашихинских полицейских структурах такие жуткие истории с лживыми экспертизами поставлены на поток".

Кроме того, Сергеев считает, что во всех затруднительных ситуациях "нам всегда следует задаваться вопросом, как поступил бы в таком случае "Величайший из землян" – наш земляк, мудрый академик Андрей Дмитриевич Сахаров?". Собственно, вдохновленный примером ученого, Александр Петрович предлагает дедушке погибшего мальчика присоединиться к "ненасильственной акции" – бессрочной голодовке протеста.

Напомним, 23 апреля в одном из дворов Балашихи случилась трагедия – автоледи сбила шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы, в крови погибшего якобы было 2,7 промилле алкоголя. Это обстоятельство привлекло общественное внимание к ДТП. Семья начала бороться за восстановление справедливости. В итоге было возбуждено дело о халатности, работу следователей проверили. Автоледи, обвиняемая в смертельном наезде на мальчика Ольга Алисова, арестована.