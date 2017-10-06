Москвичку убили и спрятали труп в комоде

В жилой квартире на востоке Москвы было обнаружено тело 51-летней женщины. Известно, что перед смертью она продала свою трехкомнатную квартиру.

Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова, труп женщины был найден в комоде проданного ею жилья. "При визуальном осмотре были обнаружены признаки насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы", – уточнила она.

Как рассказали в СК, об исчезновении женщины полиции сообщили обеспокоенные родственники. Позже следователям удалось установить, что до пропажи москвичка продала свою трехкомнатную квартиру на востоке столицы, пишет РИА Новости.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве и мошенничестве. "Следствие обратилось в суд с ходатайством о проведении обысков, в ходе которых в одной из жилых комнат проданной квартиры в комоде было обнаружено тело пропавшей женщины", – уточнила Иванова.

Оперативники установили, что бывшую хозяйку квартиры убили. После этого злоумышленники связали тело скотчем и спрятали в шкафу. Подозреваемые в преступлении уже задержаны, с ними проводится комплекс следственных действий.

Отметим, что владельцы недвижимости часто становятся жертвами мошенников. Так, ранее россиян потрясла новость о жуткой смерти актрисы Елены Шаховой. Тело женщины было найдено в лесу под Красноуральском. Оказалось, что перед исчезновением Шахова продала всю свою недвижимость и фактически осталась на улице. По одной из версий, актриса стала жертвой черных риелторов.