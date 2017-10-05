Во Франции известная актриса и писательница умерла от рака

Во Франции скончалась актриса и писательница Анна Вяземски. Артистке было 70 лет, передает AFP. В последние годы Вяземски боролась с онкологическим заболеванием.

Анна Вяземски снималась в фильмах Жан-Люка Годара, Пьера Паоло Пазолини, Марко Феррери, а также Роберта Брессона. На русский язык переведен ее роман "Горстка людей".

Отец Анны Вяземски Иван Вяземский был внуком российского князя Леонида Вяземского и правнуком графа Иллариона Воронцова-Дашкова. Мать актрисы Клер Мориак – дочь лауреата Нобелевской премии по литературе Франсуа Мориака.

