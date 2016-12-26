Подробности смерти помощника Сечина в Москве

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Начальнику аппарата центрального управления крупной нефтяной компании Олегу Еровинкину стало плохо днем 26 декабря, когда он находился в собственной машине. Знакомые, находившиеся рядом с его автомобилем, вызвали скорую помощь.
Когда врачи приехали на место происшествия, Еровинкин был уже мертв. По всей видимости, он скончался от острой сердечной недостаточности. Сотрудники скорой помощи предприняли попытку реанимировать топ-менеджера, но спасти его не удалось, передает Life.ru.
Напомним, точную причину смерти Еровинкина предстоит установить сотрудникам ФСБ. Это ведомство взяло на себя ответственность за проведение экспертизы после смерти топ-менеджера.
Как писали Dni.Ru, информацию о смерти сотрудника подтвердили и в руководстве "Роснефти". Пресс-секретарь нефтяной компании предположил, что Еровинкин умер из-за проблем с сердцем. Я позавчера с ним разговаривал, я немного припух. Он отлично себя чувствовал", – заявил он.
В начале своей карьеры Еровинкин работал в КГБ СССР. Позже он перешел в администрацию президента Ельцина, а затем получил должность получил должность начальника отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента России.
С 2008 года Еровинкин работал под руководством Сечина. Сначала он был руководителем его секретариата в правительстве России, а в 2012 стал начальником аппарата центрального управления "Роснефти".
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