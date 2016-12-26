Подробности смерти помощника Сечина в Москве

Очевидцы рассказали о смерти помощника главы "Роснефти" Игоря Сечина. По всей видимости, топ-менеджер скончался от острой сердечной недостаточности.

Начальнику аппарата центрального управления крупной нефтяной компании Олегу Еровинкину стало плохо днем 26 декабря, когда он находился в собственной машине. Знакомые, находившиеся рядом с его автомобилем, вызвали скорую помощь.

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Когда врачи приехали на место происшествия, Еровинкин был уже мертв. По всей видимости, он скончался от острой сердечной недостаточности. Сотрудники скорой помощи предприняли попытку реанимировать топ-менеджера, но спасти его не удалось, передает Life.ru.

Напомним, точную причину смерти Еровинкина предстоит установить сотрудникам ФСБ. Это ведомство взяло на себя ответственность за проведение экспертизы после смерти топ-менеджера.

Как писали Dni.Ru, информацию о смерти сотрудника подтвердили и в руководстве "Роснефти". Пресс-секретарь нефтяной компании предположил, что Еровинкин умер из-за проблем с сердцем. Я позавчера с ним разговаривал, я немного припух. Он отлично себя чувствовал", – заявил он.



В начале своей карьеры Еровинкин работал в КГБ СССР. Позже он перешел в администрацию президента Ельцина, а затем получил должность получил должность начальника отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента России.

С 2008 года Еровинкин работал под руководством Сечина. Сначала он был руководителем его секретариата в правительстве России, а в 2012 стал начальником аппарата центрального управления "Роснефти".