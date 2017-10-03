В Новой Москве в жутком ДТП пострадали пять человек

В ночь на 3 октября в районе города Троицка на Калужском шоссе легковой автомобиль протаранил самосвал. После столкновения легковушка загорелась, передает НТВ.

В результате ДТП пострадали пять человек. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным РЕН ТВ, за рулем легкового автомобиля находился 35-летний мужчина, он был в состоянии алкогольного опьянения. В салоне иномарки, кроме водителя, находились еще четыре человека — две девушки и двое мужчин.