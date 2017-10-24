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Происшествия

Стюардесса вывалилась из лайнера во время взлета

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
Стюардесса китайской авиакомпании China Eastern вывалилась из самолета во время взлета. Девушка упала с высоты трех метров.
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Инцидент произошел в аэропорту города Шэньчжень. По сообщениям местной газеты South China Morning Post, бортпроводница нарушила правила безопасности, пытаясь закрыть аварийный выход лайнера во время набора высоты. Согласно внутренней инструкции для экипажа, такую операцию должны выполнять минимум двое человек. В итоге бортпроводница не справилась с тяжелой дверью и вылетела из салона. Ее доставили в местную больницу с ушибами, ссадинами и переломами.

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Авиакомпания не собирается возмещать девушке траты на лечение и выплачивать какую-то компенсацию. Пресс-служба перевозчика подчеркивает: когда стюардесса обнаружила незакрытую дверь, она не должна была устранять проблему в одиночку.

Газета отмечает, что это не первый инцидент, связанный с аварийными выходами в китайских авиакомпаниях. Ранее издание сообщало, что 42-летний пассажир местного перевозчика Urumqi Airlines открыл дверь лайнера во время взлета. В свое оправдание мужчина объяснил, что перенервничал и вцепился в подлокотник своего сиденья, который внезапно оказался рычагом открытия аварийного люка.

Вообще, судя по информации местных изданий, у китайских пассажиров есть целое хобби – открывать аварийные выходы во время взлета. Один из пассажиров задержал таким образом самолет. Он решил вдохнуть свежего воздуха прямо перед тем, как лайнер оторвался от земли.

Другой просто заявил: "Эта дверь не нужна" – и дернул за рычаг открытия. Издание отмечает, что пассажир совершил этот поступок, как только зашел в самолет. Он сел около распахнутой двери и смотрел наружу. В итоге мужчину приговорили к десяти суткам ареста и денежной компенсации. 

Автор: Михаил Войцеховский24 октября 2017, 16:50

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