Пассажиры платят стюардессам за секс в полете

Стюардесса британской авиакомпании раскрыла шокирующие подробности своей работы. По ее словам, во время полета пассажиры охотно платят бортпроводницам за оказание интимных услуг.

Сотрудница авиакомпании анонимно рассказала таблоиду The Sun об ужасных реалиях работы на борту лайнера. По словам женщины, она устроилась работать стюардессой, чтобы "путешествовать по всему миру, встречаться с новыми людьми и получать высокую зарплату".

Однако, проработав в небе более десяти лет, она осознала, что обязанности бортпроводницы очень похожа на проституцию. По словам женщины, пассажиры платят стюардессам за секс во время полета. Особенно охотно на это идут клиенты бизнес– и первого классов.

Стюардесса рассказала, что в прошлом году две ее коллеги активно подрабатывали в качестве проституток. Однако одну из девушек уличили в эскорте, после чего она была уволена.

Другая же бортпроводница во время поездки в Лос-Анджелес оказывала секс-услуги прямо в гостинице. "Для богатых парней деньги ничего не стоят, и они готовы заплатить за маленькую игрушку в узкой юбке", – пояснил аноним.

Кроме того, инсайдер признался, что между членами экипажа также регулярно происходят интимные контакты в воздухе. По словам женщины, когда в самолете относительно тихо, можно услышать как пилоты занимаются сексом с бортпроводницами в зоне отдыха. Она рассказала, что один такой "бесстыжий" пилот развлекался со своей коллегой в воздухе в тот момент, когда на борту самолета находилась его жена.