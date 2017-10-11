Топ-менеджер устроил дебош при перелете из Москвы в Нью-Йорк

Во время рейса компании "Аэрофлот" из Москвы в Нью-Йорк один из пассажиров начал вести себя неадекватно, высказывать претензии к находящимся на борту людям и оскорблять экипаж, передает Life.ru. Когда бортпроводники попытались успокоить дебошира, он ударил стюардессу по лицу и ввязался в драку с одним из пассажиров. Хулигана удалось связать. После приземления в США его передали местной полиции.

Выяснилось, что дебош на борту устроил директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексей Черекаев. В самой компании рассказали, что отправили его в командировку в США, однако об инциденте им ничего не известно. По факту произошедшего проводится проверка. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".