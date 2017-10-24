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Происшествия

22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
В Москве полиция задержала 22-летнюю девушку по подозрению в убийстве своей бабушки. По предварительной информации, пожилой женщине было нанесено не менее десяти ударов ножом.
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Как рассказал старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России Юлия Иванова, преступление произошло утром 24 октября в жилом доме на улице Кастанаевская. Молодая девушка нанесла своей бабушке не менее десяти ударов ножом в область лица и туловища, пишет телеканал "360"

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От полученных травм женщина скончалась на месте. Предполагаемая преступница уже задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Какие мотивы толкнули девушку на то, чтобы расправиться с родственницей, не уточняется. Расследование убийства продолжается. 

Напомним, ранее в Москве произошло преступление, которое сразу же стало резонансным. Неизвестный мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Злоумышленник ранил журналистку в шею, после чего она была экстренно госпитализирована. 

Мужчина сразу же был задержан. Объясняя мотивы преступления во время допроса, он заявил, что поддерживал с ведущей телепатическую связь и она сексуально его домогалась. На данный момент Фельгенгауэр находится в больнице. После операции она была введена в состояние искусственной комы.  

Автор: Рудольф Великолепный24 октября 2017, 12:55

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