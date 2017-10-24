22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом

В Москве полиция задержала 22-летнюю девушку по подозрению в убийстве своей бабушки. По предварительной информации, пожилой женщине было нанесено не менее десяти ударов ножом.

Как рассказал старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России Юлия Иванова, преступление произошло утром 24 октября в жилом доме на улице Кастанаевская. Молодая девушка нанесла своей бабушке не менее десяти ударов ножом в область лица и туловища, пишет телеканал "360".

От полученных травм женщина скончалась на месте. Предполагаемая преступница уже задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Какие мотивы толкнули девушку на то, чтобы расправиться с родственницей, не уточняется. Расследование убийства продолжается.

Напомним, ранее в Москве произошло преступление, которое сразу же стало резонансным. Неизвестный мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и напал с ножом на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Злоумышленник ранил журналистку в шею, после чего она была экстренно госпитализирована.

Мужчина сразу же был задержан. Объясняя мотивы преступления во время допроса, он заявил, что поддерживал с ведущей телепатическую связь и она сексуально его домогалась. На данный момент Фельгенгауэр находится в больнице. После операции она была введена в состояние искусственной комы.