Под Петербургом нашли расчлененный труп пенсионера

В селе Горелово Ленинградской области полицейские обнаружили полиэтиленовые пакеты с останками человека. Экспертам удалось установить личность погибшего: им оказался пенсионер, пропавший в апреле 2016 года.
По предварительным данным, пожилого мужчину убил пасынок в результате бытового конфликта. Предполагаемый злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, передает Flashnord.
К ней приставал известный продюсер
Звезду сериала "Дворцовые перевороты" похоронят в Москве 21 октября
В Сети появилось заключение эксперта
Актер врезал юмористу за оскорбление