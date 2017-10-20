Под Петербургом нашли расчлененный труп пенсионера

В селе Горелово Ленинградской области полицейские обнаружили полиэтиленовые пакеты с останками человека. Экспертам удалось установить личность погибшего: им оказался пенсионер, пропавший в апреле 2016 года.

По предварительным данным, пожилого мужчину убил пасынок в результате бытового конфликта. Предполагаемый злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, передает Flashnord.